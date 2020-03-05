Стокгольм, , 07:38 — REGNUM Вечером 4 марта количество инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в Стокгольме резко увеличилось. Цифра заболевших в столице Швеции удвоилась, после того, как медики зафиксировали 16 новых случаев заражения, и сейчас она составляет 31 человек. Об этом 4 марта сообщила шведская газета Fria Tider.

27 человек подверглись заражению за пределами Швеции во время пребывания за границей или непосредственного контакта с лицами, вернувшимися инфицированными в Швецию. В настоящее время медики расследуют 4 остальные случая заражение, так как источник заболевания обратившихся за помощью людей до сих пор остается неизвестным.

Сообщается, что все пациенты находятся под наблюдением врачей. Сейчас они помещены на карантин и изолированы друг от друга, а также от здоровых людей.

«Все зараженные пациенты изолируются в инфекционных клиниках или другими способами в зависимости от потребностей и жизненной ситуации. Мы активно отслеживаем распространение инфекции, чтобы установить круг всех людей, с которыми могли контактировать пациенты. Важно подчеркнуть, что на данный момент все случаи заражения произошли за границей, либо при контакте с лицами, вернувшимися на территорию Швеции», — заявил ответственный за инфекционный контроль в Стокгольме Пер Фоллин