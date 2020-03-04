Тегеран, 4 марта 2020, 22:40 — REGNUM Пятничная молитва не состоится в административных центрах всех иранских провинций из-за эпидемии вируса COVID-19, сообщает 4 марта ISNA.
Соответствующее объявление сделал глава совета пятничных имамов Ирана Али Акбари.
Читайте также: Вы врёте! Иран отказался от помощи США в борьбе со вспышкой коронавируса
Напомним, коллективная молитва Джума-намаз совершается каждую пятницу в мечетях. Согласно Корану, это обязательная молитва.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Иран охвачен эпидемией уханьского вируса: инфицированных на сегодняшний день 2922, умерших — 92, выздоровевших — 552 человека.
Читайте ранее в этом сюжете: Коронавирус распространился по всему Ирану — Рухани