Тегеран, 4 марта 2020, 22:40 — REGNUM Пятничная молитва не состоится в административных центрах всех иранских провинций из-за эпидемии вируса COVID-19, сообщает 4 марта ISNA.

Соответствующее объявление сделал глава совета пятничных имамов Ирана Али Акбари.

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Напомним, коллективная молитва Джума-намаз совершается каждую пятницу в мечетях. Согласно Корану, это обязательная молитва.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Иран охвачен эпидемией уханьского вируса: инфицированных на сегодняшний день 2922, умерших — 92, выздоровевших — 552 человека.

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