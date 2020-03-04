Париж, , 22:58 — REGNUM Число заразившихся коронавирусом за сутки возросло на 73 человека во Франции. Уточнённые данные сообщил 4 марта журналистам на пресс-конференции генеральный директор Управления здравоохранения страны Жером Саломон.

На сегодняшний день число выявленных случаев заболевания коронавирусом на территории Франции составляет 285. Из них 11 человек прибыли из Египта, ещё пять человек заразились, по предварительной информации, на некоем собрании христиан в церкви коммуны Мюлуз в период с 17 по 24 февраля.

Ещё у 65 человек источник заражения выявить не удалось. Из общего числа заболевших 15 человек находятся в реанимации, количество жертв заболевания составляет четыре человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что во Франции было подтверждено 257 случаев заболевания коронавирусом.

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