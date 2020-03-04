Республика Марий Эл, , 22:25 — REGNUM Женщины, дети которых больны муковисцидозом, вышли на пикет к зданию правительства Марий Эл. Родители вновь заявляют, что дети буквально вынуждены выживать в связи с закупкой отечественных дженериков, а не импортных препаратов, которые давали облегчение больным.

Матери отметили, что ситуация в России для больных муковисцидозом улучшалась до 2013 года, сейчас же фактически происходит возврат чуть не на 20 лет назад.

«Препараты, назначенные врачами, стали закупать по действующему веществу — международному непатентованному названию. К примеру, при назначении фермента Креона, без которого больные дети не могут принимать пищу, могут закупить Мезим — он разрушается в желудке и не работает в кишечнике», — цитирует портал Yocity12 одну из матерей. В результате пища просто не усваивается больными.

При муковисцидозе поражаются многие внутренние органы, но наиболее сильно страдают легкие. Препараты помогают больным дожить до зрелого возраста.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в России около 4 тыс. больных муковисцидозом. В Марий Эл с диагнозом «муковисцидоз» выживают двое взрослых и четверо детей. Причём проблема обеспечения таких больных лекарствами — общероссийского масштаба.

Осенью прошлого года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Йошкар-Оле уже прошла серия пикетов с требованием вернуть импортные лекарства в Россию, а также вывести закупки жизненно важных лекарств из 44 ФЗ.

Ранее семьи пациентов с таким заболеванием обратились с открытым письмом к Владимиру Путину.

«В последние месяцы по всей стране происходят массовые замены оригинальных препаратов дженериками, побочные действия которых при пожизненном приеме не изучены. А теперь с российского фармрынка уходят и оригинальные антибиотики — препараты, без которых наши дети не могут жить и будут задыхаться от инфекций, пожирающей их легкие», — отмечает автор обращения.