Нарьян-Мар, , 22:10 — REGNUM В Ненецком автономном округе усиливают меры по недопущению возникновения коронавируса на территории региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации округа.

«Мы полностью готовы к тому, чтобы такого рода случаи купировать на территории округа. Необходимые лекарственные средства и препараты, медицинские маски — все есть в наличии», — отметил глава региона Александр Цыбульский.

В округе определены медицинские боксы на случай необходимости госпитализации людей с подозрением на коронавирус. Вместе с тем в округе отсутствует возможность создания обсерваторов — временных учреждений, которые развертываются для размещения заболевших пациентов.

«Вопрос по обсерваторам отработайте с коллегами из Архангельской области, чтобы мы могли в рамках оказания медицинских услуг посредством санитарной авиации организовать взаимодействие с областными медицинскими учреждениями на случай необходимости. Архангельская область — для нас метропольный регион, и здесь мы рассчитываем на сотрудничество со стороны коллег», — сказал губернатор главе департамента здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта в России был подтвержден первый случай заболевания уханьским кронавирусом. Его «привез» из Италии 29-летний москвич.