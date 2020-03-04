Нижний Новгород, , 22:00 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин накануне сдал анализы на коронавирус в областной больнице имени Семашко. На своей странице в социальной сети он сообщил, что пришёл в больницу с «жалобами на простудные явления».

Глава региона радостно констатировал, что анализ отрицательный, и сопроводил фразу смайлами.

В очередной раз губернатор заверил, что случаев коронавируса в Нижегородской области нет. Над сохранением этого показателя на текущем уровне работают все ответственные структуры.

«В аэропорту Стригино проверяют прибывающих из регионов, где была зафиксирована болезнь. Ежедневно проверяются заболевшие респираторными заболеваниями, прибывшие из КНР, Южной Кореи, Италии, Ирана», — подчеркнул глава региона и призвал жителей не верить слухам и не способствовать их распространению.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время под наблюдением в связи с возможным заражением коронавирусом находятся 35 нижегородцев, которые ранее вернулись из стран, где распространяется инфекция. Ни у одного из них коронавирус не выявлен. Все эти граждане находятся на карантине, но не в медицинских учреждениях, а по месту проживания.