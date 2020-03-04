Санкт-Петербург, , 22:08 — REGNUM Простуда у студента по обмену из Италии стала причиной закрытия на карантин двух общежитий Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова в Санкт-Петербурге.

По данным Telegram-канал «Mash на Мойке», два корпуса общежития университета закрыты для посещения после того как одного из студентов увезли на «скорой» в инфекционную больницу им. Боткина.

Молодой человек недавно вернулся из Италии, почувствовал недомогание, после чего с подозрением на коронавирус его поместили под наблюдение. Следом госпитализированы были ещё три человека, которые с ним контактировали.

«Тем, кто уже внутри, из комнат выходить нельзя <…> гостей водить запретили, еду на всех поставляют централизованно. Завтра на место должен прибыть Роспотребнадзор», — пишет канал.

Сейчас полностью закрыто на карантин здание общежития «Северная» на проспекте Просвещения и блок общежития на Светлановском проспекте.

Как сообщает телеканал «78», ректор СЗГМУ им. Мечникова Сергей Сайганов рассказал, что в общежитии на проспекте Просвещения проводятся противоэпидемические мероприятия. Там проживает итальянский студент, у которого зафиксирована высокая температура. Диагноз коронавирус пока не подтверждён.