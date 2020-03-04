Мурманск, 4 марта 2020, 21:59 — REGNUM В Мурманской области готовятся к рекультивации самой большой в Заполярье свалки. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
По его словам, министр природных ресурсов Российской Федерации Дмитрий Кобылкин поддержал предложения по ликвидации накопленного экологического ущерба Заполярью. Речь, в том числе идет о ликвидации свалки в мурманском микрорайоне «Дровяной». Сейчас, как отметил Чибис, разрабатывается проектная документация. Рекультивация свалки начнется в 2021 году.
Второй одобренный проект — очистка Кольского залива от затонувших судов.
Проекты будут реализованы в рамках нацпроекта «Экология».
Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Мурманская область была включена в список субъектов Российской Федерации, в которых началась реализация федеральной программы очистки Арктики от мусора. На тот момент эксперты насчитали более сотни затопленных в Кольском заливе объектов.
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