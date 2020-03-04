Мурманск, , 21:59 — REGNUM В Мурманской области готовятся к рекультивации самой большой в Заполярье свалки. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

По его словам, министр природных ресурсов Российской Федерации Дмитрий Кобылкин поддержал предложения по ликвидации накопленного экологического ущерба Заполярью. Речь, в том числе идет о ликвидации свалки в мурманском микрорайоне «Дровяной». Сейчас, как отметил Чибис, разрабатывается проектная документация. Рекультивация свалки начнется в 2021 году.

«Люди сегодня на порядок больше думают о том, как их жизнедеятельность влияет на планету: стараются использовать меньше пластика, сдавать батарейки, не бросать мусор где попало. Лет 25 назад мало кто об этом задумывался, что уж говорить о 70-х… Кстати, именно с тех пор росла свалка в микрорайоне «Дровяное», которая сейчас стала самой большой за полярным кругом…», — написал глава региона.

Второй одобренный проект — очистка Кольского залива от затонувших судов.

«Их там порядка сотни — убрав их, мы уберём экологические риски и наладим судоходство», — отметил губернатор.

Проекты будут реализованы в рамках нацпроекта «Экология».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Мурманская область была включена в список субъектов Российской Федерации, в которых началась реализация федеральной программы очистки Арктики от мусора. На тот момент эксперты насчитали более сотни затопленных в Кольском заливе объектов.

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