4 марта 2020 | Время чтения 4 мин

Марьян Сидорив, , 21:53 — REGNUM С 1 апреля общественный транспорт столицы Украины переходит на электронный билет. А пока киевская власть с гордостью рапортует, что в столице начинается выпуск студенческого е-билета. Ни фига себе шуточка!

Украина

Нет, я понимаю, что «диджитализация» — это глубокая трансформация бизнеса, подразумевающая использование цифровых технологий для оптимизации бизнес-процессов и те бренды, которые хотят сделать хотя бы шаг к клиентам, должны заняться разработкой мобильного приложения. Хотя…

Вон, в Штатах сделали «шаг». В Айове, на демократическом кокусе. Использовали новое мобильное приложение и в результате — совершенно нехарактерный для США хаос при подсчете голосов, стоивший кресла «областному председателю» Демократической Партии Трою Прайсу. А тут еще Трамп сидит в Овальном Кабинете и ехидничает по этому поводу: «Демократический кокус является катастрофой. Ничего не работает, так же, как они управляли страной».

Не хочу показаться ретроградом, хотя, возможно, им и являюсь. Но предлагаемая мотивация переходов студентов на Е-билеты такова: «В условиях действия старой системы оплаты проезда, они заказывали студенческие проездные билеты, которые давали возможность получить скидку 50% на оплату проезда. И теперь мы начинаем переход на современную систему, когда карта с чипом будет служить одновременно удостоверением и е-билетом». И сразу хочется задать вопрос: «А что, другим заняться нечем? Хотя бы подготовкой этой самой диджитализации? А то вон землю уже продавать наперегонки собираетесь, хотя полного электронного Земельного кадастра в стране как не было, так и нет!».

Ну, хорошо, «земля» — это слишком глобально и политично. Но ведь и другие «диджитал-забавы» продвинуто-молодой украинской власти нередко сводятся к анекдоту. Даже в сфере той же оплаты проезда. На метро, например. Вот, путешествуя по просторам Интернета набрел на совершенно очаровательный гротеск с описанием страданий по проходу к вожделенному вагону метро. И, как постоянный и квалифицированный пользователь киевского общественного транспорта, свидетельствую: ни слова лжи.

Так что, наступая на горло своим авторским амбициям и скромно занимая табуретку переводчика с украинского языка предлагаю вниманию почтеннейшей публики. Наслаждайтесь!

Радует, конечно, украинская «продвинутость» и, особенно, возможность сэкономить 75 гривен (три доллара) на пятидесяти поездках при оплате Е-билетом. Но, как писал Царь и Поэт «Всему есть свое время, и для каждого дела под небом есть свой час» (Екклесиаст, 3). В Украине сейчас ОЧЕНЬ большая проблема с деньгами — ведь только в январе 2020 года государственный бюджет недополучил 24,5% от своих запланированных доходов. А диджитал-забавы льстят самолюбию, но требуют совершенно реальных денег. Только Киеву введение электронного билета стоило около 504 миллионов гривен. Львову — около 360-ти. Харькову — 185 миллионов.

Вот так и создается впечатление, что нынешней украинской власти денег хватает только на свои зарплаты да электронные забавы.