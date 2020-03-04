Колтуши, Ленинградская область, , 21:57 — REGNUM Представитель технопарка «Грин Технолоджи», предприниматель и депутат Народного собрания Дагестана Марат Асланов на встрече в администрации Колтушского поселения (Всеволожский район Ленинградской области) попытался рассказать местным жителям о планах по развитию бизнеса на месте незаконной свалки. Однако это вызвало резко негативную реакцию граждан, передает корреспондент ИА REGNUM.

Асланов заявил, что на участок в промзоне «Соржа — Старая», известный как «свалка №1», где местные жители неоднократно фиксировали сжигание мусора, завозится оборудование для будущего предприятия по переработке древесных отходов. Начался его монтаж.

По словам Асланова, в 2018 году участок был отдан «на подсыпку», после чего на нем и был обнаружен мусор, который сейчас приходится убирать. Заявления Асланова вызвали оживление в зале — в адрес предпринимателя раздался свист.

Местные жители также заявили, что у них есть несколько видео, где зафиксированы факты завоза мусора на его и соседний участок. Но, по словам Асланова, эти факты еще надо доказать.

Также ранее администрация Колтушского поселения попросила собственника дороги, прилегающей к участкам в промзоне (АО «Совхоз «Всеволожский»), установить КПП для контроля за ввозом мусора на захламленные участки.

«Я вас предупреждаю, что это — препятствие в ведении бизнеса», — заявил Асланов представителям совхоза в ходе встречи.

В то же время, он оставил без комментариев заявления активистов о том, что деятельность по переработке мусора он ведет на промышленных землях без специального статуса, что противоречит законодательству. Глава администрации Заневского поселения, на территории которого находится этот участок, также не высказался по этому поводу.

Асланов оставил без ответа и вопросы по лицензированию их деятельности. Между тем лицензиатом в составе предприятий потенциального технопарка является только одна компания (ООО «Марта Модуль 8»), однако ее лицензия касается только транспортировки отходов, но не переработки.

Читайте ранее в этом сюжете: Мусорный крематорий: в Ленобласти объявили войну горящим свалкам

Зампредседателя комитета Государственного экологического надзора Ленинградской области Алексей Рылеев сообщил, что на территории ООО «ГринТехнолоджи» были отобраны пробы, материалы переданы в природоохранную прокуратуру. По результатам будет сделан вывод о законности деятельности на данных участках. Кроме того, администрация Заневского поселения проведет проверку в рамках муниципального земельного контроля.

Читайте ранее в этом сюжете: Незаконные мусорные полигоны в Ленобласти рекультивируют за счет бюджета

По словам главы администрации Колтушского сельского поселения Эдуарда Чирко, пока определенно можно говорить только о ликвидации второго крупного очага незаконного складирования мусора на Колхозной — так называемой «свалки №2». В отношении его арендатора в суде находится дело об изъятии участка и ликвидации свалки.

Добавим, что данное мероприятие анонсировалось губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко как встреча с вице-губернатором по безопасности Михаилом Ильиным. Однако областной чиновник на встречу не явился.

Читайте ранее в этом сюжете: Ёмкость мусорных свалок Ленобласти на исходе: Петербургу осталось 2–3 года