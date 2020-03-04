Москва, , 22:09 — REGNUM Воздержаться от поездок на японский остров Хоккайдо из-за вспышки коронавируса рекомендовал гражданам России МИД РФ. Об этом 4 марта сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Гражданам России рекомендовано без особой на то необходимости не посещать японский остров Хоккайдо в связи со сложившейся там неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки коронавируса.

Напомним, в японской префектуре Хоккайдо местными властями объявлена чрезвычайная ситуация по коронавирусу. Здесь зафиксировано самое большое количество заболевших инфекцией в стране. Всего в регионе выявлено 79 случаев заболевания.

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