Кито, , 20:53 — REGNUM До десяти человек увеличилось количество заразившихся коронавирусом COVID-2019 в Эквадоре. Об этом 4 марта сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Три случая заражения коронавирусом были подтверждены 4 марта. Заболевшие инфекцией являются родственниками первого пациента, у которого был выявлен коронавирус в Эквадоре.

Общее количество подтверждённых случаев заболевания достигло десяти. Минздрав Эквадора призывает граждан сохранять спокойствие и рекомендует соблюдать необходимые санитарные требования и личную гигиену.

Ранее ИА REGNUM сообщало о первом случае заболевания коронавирусом в Эквадоре. Заболевание было выявлено у женщины, следующие пять случаев заболевания были выявлены у её родственников.

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