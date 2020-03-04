Москва, , 23:30 — REGNUM Опасные радионуклиды висмут и свинец десятилетиями выпадали на железнодорожную платформу Москворечье на юго-востоке столицы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили жители района Москворечье-Сабурово, выступающие против строительства Юго-Восточной хорды в районе могильника радиоактивных отходов.

По их словам, 4 марта состоялась первая встреча общественной экспертной группы по контролю за радиационной безопасностью в зоне строительства Юго-Восточной хорды в районе радиоактивного могильника. Во время дискуссии начальник отдела по выводу из эксплуатации радиационно-опасных объектов ФГУП «Радон» Александр Чабанюк сообщил, что радиоактивные частицы попадали на территорию транспортного объекта.

«Осадки дочерних продуктов распада газа радон, радиоактивные изотопы свинца (Pb-210) и висмута (Bi-214) десятилетиями выпадали на платформу «Москворечье», — процитировали его слова местные жители.

В свою очередь газ радон появляется при распаде радия, который, по имеющейся информации, является основным загрязняющим радионуклидом на захоронении радиоактивных отходов АО МЗП. Это явление может объяснить зафиксированные в феврале датчиками ФГУП «Радон» многократные кратковременные повышения мощности дозы гамма-излучения — до 18 мкЗв/ч (1800 мкР/ч).

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