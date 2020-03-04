Гонконг, Китай, , 19:57 — REGNUM Первый случай заражения домашнего животного коронавирусом COVID-2019 от человека зафиксировали специалисты в Гонконге. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба правительства Гонконга.

Специалисты пришли к выводу, что заражение домашней собаки коронавирусом COVID-2019 в Гонконге, скорее всего, произошло от человека. Представитель департамента сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы сообщил, что тесты собаки на COVID-19 оказались слабоположительными, это означает низкий уровень заражения вирусом.

Собака пациента, заражённого коронавирусом, была помещена на карантин после того, как результаты тестов выявили присутствие инфекции в организме животного. Эксперты из Гонконгского университета и Городского университета Гонконга единогласно пришли к выводу, что коронавирусом животное заразилось от человека.

Симптомов заболевания у собаки не наблюдается, животное находится на карантине и вернётся к хозяину после того, как тесты на коронавирус покажут отрицательный результат.

В ведомстве пояснили, что на данный момент не существует никаких свидетельств передачи коронавируса от животного к человеку. Всем владельцам домашних животных рекомендуется соблюдать гигиену при контакте с ними. Заболевшим коронавирусом людям рекомендовано избегать общения с домашними питомцами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что карантин по COVID-2019 в Гонконге распространили и на животных.

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