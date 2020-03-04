Тунис, 4 марта 2020, 19:48 — REGNUM Власти Туниса заявили о приостановке паромного сообщения с Северной Италией из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19, 4 марта сообщает агентство Reuters.
Первый носитель уханьского коронавируса, о котором в Тунисе объявили 2 марта, прибыл в африканскую страну именно паромом.
В настоящий момент число заболевших и переболевших уханьским коронавирусом составляет 94 301 человек, погибли от инфекции 3222 человека.
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