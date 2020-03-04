Москва, , 23:33 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заинтересован в переговорах относительно урегулирования ситуации в Идлибе в большей степени, чем российская сторона. Об этом 4 марта заявил депутат Государственной думы РФ Леонид Калашников (КПРФ) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1»

«Вы забыли может быть, что недавно Сирию атаковали очень много очень сильных игроков. И ничего не смогли делать. Теперь Турция осталась одна, она играет свою игру», — сказал парламентарий.

По его словам, Эрдоган не рассчитывает на помощь США. Более того, президент Турции полагает, что Вашингтон с радостью попытается заменить его на более лояльного себе кандидата, если представится такая возможность.

«Эрдоган хорошо знает цену Америки, которая не выдает ему тех, кого он считает виновниками покушения на себя. Он знает, что сама Америка готова его сожрать. Конечно он едет в Москву, а не наоборот. А раз он едет в Москву, значит он едет договариваться. Конечно мы должны с ним договариваться, и мы это делаем», — заявил Калашников.

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