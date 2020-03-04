Бухарест, , 19:01 — REGNUM Шестой случай заражения коронавирусом COVID-2019 был зарегистрирован в Румынии. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Заболевание диагностировано у 71-летнего мужчины, который недавно вернулся из поездки по Италии. В частности, заболевший посещал регион Ломбардия, на территории которого в настоящее время насчитывается самое большое число заражённых коронавирусом в Италии.

По данным минздрава, мужчина с момента прибытия в Румынию находился в самоизоляции. 2 марта он обратился в уездную больницу скорой помощи в Сучаве с жалобами на ухудшение самочувствия. Тестирование показало у него наличие коронавируса.

До этого случая сообщалось о трёх заболевших коронавирусом мужчинах, одной женщине и одном подростке 16 лет. Один из мужчин уже прошёл курс лечения от заболевания.

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