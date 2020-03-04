Женева, Швейцария, 4 марта 2020, 18:27 — REGNUM Мир испытывает дефицит медицинских средств защиты из-за глобальной эпидемии коронавируса Covid-19, 4 марта сообщает пресс-центр ВОЗ.
Всемирная организация здравоохранения также отмечает значительное повышение цен в странах мира на защитные маски и медицинские дезинфицирующие средства.
ВОЗ заявляет, что производителям медицинских средств защиты нужно увеличить производство как минимум на 40% для полноценного покрытия спроса.
Читайте также: В Марокко проверяют всех пассажиров, летевших с носителем коронавируса