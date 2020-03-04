Тбилиси, , 18:13 — REGNUM С 30 января и до сегодняшнего дня в Грузии фиксируется 239 возможных случаев коронавируса, из которых на данный момент подтверждено 3 случая, заявил на очередном брифинге 4 марта руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, ситуация в стране в сравнении с предыдущими днями существенно не изменилась. По его словам, за последние два дня число подтвержденных случаев не выросло.

В центр имени Лугара отправлен еще 21 материал взятых у предполагаемых инфицированных пациентов анализов, в том числе 15 — из Тбилисской инфекционной больницы, остальные из региона Имеретия. В карантине находятся 120 человек, которые распределены по различным медицинским учреждениям в Тбилиси и регионах.