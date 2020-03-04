Москва, , 18:06 — REGNUM В среду, 4 марта, Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес ряд сообщений в социальных сетях о новой коронавирусной инфекции в реестр запрещенной в РФ информации.

В Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры, в котором содержится ряд ссылок на сообщения в соцсетях, в частности во «ВКонтакте» и сети «Фейсбук», связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте ведомства.

Генпрокуратурой признано, что в указанных материалах содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, помех функционированию или прекращения функционирования объектов розничной торговли.

В соответствии с процедурой, закрепленной в законодательстве, Роскомнадзор последовательно проводит ограничение доступа к ресурсам и вносит данные ссылки и их копии в реестр, а также направляет уведомления владельцам площадок либо хостинг-провайдерам.

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