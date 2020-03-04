Москва, , 17:48 — REGNUM Пенсионный фонд России уже приступил к работе по обеспечению маткапиталом семьи, где родились первые дети, с 15 апреля не нужно будет обращаться в ПФР за маткапиталом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта, об этом сообщил глава ПФР Максим Топилин.

«Пенсионный фонд уже со вчерашнего дня фактически приступил к работе по обеспечению материнским (семейным) капиталом в новых размерах на первых детей и на вторых детей, там, где эта сумма увеличивается до 616 тыс. рублей», — сказал Топилин.

«При этом это будет делаться для тех матерей, которые уже с начала года, если они попали в рождение, в новое рождение попали под норму этого закона, то в тех случаях, когда уже материнский капитал, сертификат, был выдан в старом размере, здесь не надо будет обращаться в Пенсионный фонд, будет происходить всё автоматически, увеличение до нового закона, размеров сертификатов», — пояснил он.

Топилин также заверил в упрощении получения средств.

«С 15 апреля мы перейдём уже в проактивный режим, по новому закону вообще не нужно будет обращаться в Пенсионный фонд за сертификатом на материнский (семейный) капитал — это будет делаться автоматически с учётом тех данных, которые есть в информационных системах, прежде всего в системе ЗАГС», — сказал глава фонда в Госдуме.

В 2020 году предполагается увеличение маткапитала до 616 тыс. рублей за появление в семье второго ребенка, если первый ребенок появился после 1 января 2020 г. Предусмотрена выплата в размере 616 тыс. рублей, за рождение второго ребенка, если первый родился до 1 января 2020 г. Также предполагается выплата в 616 тыс. рублей за рождение третьего и каждого последующего детей в том случае, если ранее права на получение выплаты не было.

Маткапитал будет выплачиваться и семьям, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, они получат 466 тыс. 617 рублей.

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