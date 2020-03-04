Калуга, , 23:20 — REGNUM В Калужской области пять новых памятников природы регионального значения было создано в 2019 году, сообщили 4 марта корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

В рамках реализации федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» калужские памятники природы в 2019 году пополнили «Болотный массив на правом берегу реки Протвы к югу от г. Боровска Боровского района», «Водопад «Калужская Ниагара», «Пойма реки Нары с водопадом «Радужный» в Жуковском районе», «Болото Малое Игнатовское» и «Болото «Бездонная Лужа» в Спас-Деменском районе.

Одновременно национальному парку «Угра» было выделено более 33 млн рублей на создание военно-патриотического туристического центра «Угра-фронт», водного маршрута «Оптино-Ильинское» и экологической тропы «Отрада — озеро Боровое», — подчеркнули в калужском министерстве природных ресурсов и экологии.

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