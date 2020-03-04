Санкт-Петербург, , 15:14 — REGNUM

Государству следует рассказывать об истинном состоянии проблемы с распространением коронавируса не через специально созданные сайты, а на тех площадках, где люди общаются чаще всего, то есть в социальных сетях, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 4 марта, IT-эксперт Андрей Рябых, комментируя высказывания президента России Владимира Путина.

Как сообщалось ранее, Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы, а цель злоумышленников — посеять панику. Противопоставлять фейкам нужно своевременное, всеобъемлющее и достоверное информирование граждан, считает президент.

«Интересно, что в тех фейковых сообщениях, которые сейчас распространяются по сетям, о том, что, дескать, в одной Москве уже 20 тысяч больных, — во всех этих сообщениях говорится о необходимости закупать не что-либо иное, а продукты. Можно предположить, что это как-то связано и с традиционным снижением спроса на продукты в период Великого Поста. Возможно, кто-то решил воспользоваться страхом перед коронавирусом.

Что касается методов противодействия таким фейкам, то очевидно, что во всех основных социальных сетях, от «ВКонтакте» до инстаграма, должны появиться странички, где все желающие из первых рук могли бы получить достоверную информацию. И такие странички были бы куда эффективнее специально созданных сайтов», — отметил Андрей Рябых.