Санкт-Петербург, 4 марта 2020, 15:14 — REGNUM
Государству следует рассказывать об истинном состоянии проблемы с распространением коронавируса не через специально созданные сайты, а на тех площадках, где люди общаются чаще всего, то есть в социальных сетях, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 4 марта, IT-эксперт Андрей Рябых, комментируя высказывания президента России Владимира Путина.
Как сообщалось ранее, Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы, а цель злоумышленников — посеять панику. Противопоставлять фейкам нужно своевременное, всеобъемлющее и достоверное информирование граждан, считает президент.