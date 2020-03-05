Москва, 5 марта 2020, 03:00 — REGNUM

Война. Хроника 1941−1945 гг
Война. Хроника 1941−1945 гг
Иван Шилов © ИА REGNUM
  • Война. Хроника 1941−1945 гг. 5 марта: идут ожесточённые бои у Ростова-на-Дону и Харькова.

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— 5 марта 1943 года Красная армия вела ожесточённые бои возле Ростова-на-Дону, Ворошиловграда (Луганска), Харькова.

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