с. Табуны, , 14:53 — REGNUM Судя по публикации на сайте правительства Алтайского края в Facebook, скандальная информация о проблемах сельской медицины, озвученная жителями села Табуны, а также сведения, обозначенные главным врачом «ЦРБ Немецкого национального района» Михаилом Беккером в ходе ежегодной встречи сельской интеллигенции с членами Совета Федерации, не остались без внимания властей региона.

«Учреждениям здравоохранения Алтайского края будет дополнительно выделено 2,4 миллиарда рублей. Губернатор Виктор Томенко одобрил предложение о дополнительном выделении средств краевого бюджета для укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения, а также на реализацию территориальной программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. В том числе 100 миллионов рублей будут направлены на приобретение транспорта. Эти средства будут учтены в бюджете края на 2020 год после рассмотрения депутатами АКЗС законопроекта о корректировке бюджета», — сказано в официальном сообщении.

Напомним, врач «ЦРБ Немецкого национального района» (Алтайский край) Михаил Беккер рассказал Валентине Матвиенко о том, что в его больницу люди не могут добраться на общественном транспорте, таких маршрутов попросту нет.

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Председатель Алтайского сельского совета депутатов Табунского района Виктор Дорбан вместе с 576 подписавшимися под письмом односельчанами говорит о вероятном закрытии местной ЦРБ и о новой схеме работы скорой помощи, которую теперь приходится ждать по несколько часов, из-за чего в районе уже было несколько фактов, когда из-за несвоевременного прибытия медиков люди чуть было не лишились жизни.

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