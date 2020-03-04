Москва, 4 марта 2020, 13:45 — REGNUM Повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье до вечера 6 марта. Соответствующая информация размещена на сайте Гидрометцентра России.
«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — сообщается на сайте метеослужбы.
Как сообщается, погода в регионе будет «потенциально опасна» из-за ветра. По прогнозам метеорологов, порывы ветра могут достигать 15 м/с.
Ранее сообщалось, что в Сибири произошло существенное ухудшение погодных условий. Сильный снег и порывы ветра наблюдаются в Хакасии, Томской области, на Кузбассе и в «двух Алтаях» (Алтайском крае и Республике Алтай).
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