Токио, , 13:28 — REGNUM Игра Castlevania: Symphony of the Night вышла на мобильных устройствах с операционными системами iOS и Android. Об этом 4 марта сообщает «Игромания».

Игра была полностью переработана для удобного управления со смартфона. Тем не менее, геймеры всё ещё могут использовать контроллер.

Релиз оригинальной Castlevania: Symphony of the Night состоялся в 1997 году. Изначально игра была доступна только на игровой консоли PlayStation 2.

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