Черновцы, Украина, , 13:24 — REGNUM Супруга мужчины, который госпитализирован с коронавирусом COVID-2019 в Черновцах, здорова. Об этом заявила заместитель председателя Черновицкой областной администрации Наталья Гусак, сообщило 4 марта местное издание «Молодой буковинец».

Чиновник опровергла слова журналиста местного телеканала, который заявил, якобы женщину госпитализировали с симптомами пневмонии, вызванной коронавирусом.

Гусак отметила, что у женщины нет никаких симптомов болезни. У неё взяли анализы, а саму поместили на двухнедельный карантин.

По словам заведующей инфекционным отделением областной клинической больницы Валентины Миндреску, заболевший мужчина чувствует себя лучше:

«Наутро у него была температура 36,7 градусов и незначительный кашель. У него нормальный аппетит. Наблюдаем положительную динамику», — рассказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители дома, в котором находилась в изоляции жена заболевшего, устроили бунт и вынудили женщину покинуть своё жильё.

Читайте также: На Украине провели митинг из-за жены пациента с коронавирусом