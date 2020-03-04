Черновцы, Украина, 4 марта 2020, 13:24 — REGNUM Супруга мужчины, который госпитализирован с коронавирусом COVID-2019 в Черновцах, здорова. Об этом заявила заместитель председателя Черновицкой областной администрации Наталья Гусак, сообщило 4 марта местное издание «Молодой буковинец».
Чиновник опровергла слова журналиста местного телеканала, который заявил, якобы женщину госпитализировали с симптомами пневмонии, вызванной коронавирусом.
Гусак отметила, что у женщины нет никаких симптомов болезни. У неё взяли анализы, а саму поместили на двухнедельный карантин.
По словам заведующей инфекционным отделением областной клинической больницы Валентины Миндреску, заболевший мужчина чувствует себя лучше:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители дома, в котором находилась в изоляции жена заболевшего, устроили бунт и вынудили женщину покинуть своё жильё.
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