Стокгольм, , 13:28 — REGNUM Из-за распространения нового коронавируса 2019-nCov крупные шведские предприятия ужесточили правила выезда за границу. Так, строительная компания Skanska приняла решение полностью приостановить все международные деловые поездки. Об этом 4 марта сообщило шведское издание SverigesRadio.

«Ввиду распространения инфекции коронавируса мы приняли решение установить полный запрет на международные командировки для наших сотрудников, это ограничение будет действовать до конца марта», — заявил пресс-секретарь Skanska Якоб Биркеланд.

Другая крупная промышленная компания Altas-Copco также ввела запрет на международные командировки, который будет действовать на протяжении всего марта. Однако предусмотрены и исключения, они будут касаться деловых поездок, имеющих критически важное экономическое значение для компании.

Банк Nordea в свою очередь ввел запретна посещение лишь некоторых стран, но, как и во многих других шведских предприятиях, сотрудники банка, посетившие регионы повышенного риска заражения вирусом, в течение 2 недель после возвращения будут работать дистанционно.

Отдельную проблему представляет вопрос импорта в Швецию товаров и различных элементов для промышленности. Задача компаний заключается в том, чтобы сохранить прежний объем поставок в ситуации, когда закрыто большинство китайских предприятий, которые являются основными поставщиками. По словам пресс-секретаря Scania Ханса Даниэльссона, большинство поставщиков по всему миру начали наращивать производство за пределами Китая. В этом и заключается потенциальное решение проблемы.