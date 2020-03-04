Москва, , 13:25 — REGNUM Встреча уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой с женой и дочерью российского лётчика Константина Ярошенко, который находится в тюрьме США, состоится в ближайшее время. Об этом сообщила 4 марта журналистам сама Москалькова.

Она отметила, что постоянно занимается случаем Ярошенко, контактирует с американским тюремным ведомством и дипломатами, российским МИД и консульскими службами. Все усилия направлены на сохранение жизни лётчика, «так много перестрадавшего и принявшего несправедливость».

Она уточнила, что в 2019 году власти США отказали в досрочном освобождении Ярошенко, и подать новое прошение можно будет только в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США приговорили Ярошенко к 20 годам тюрьмы за преступление, связанное с наркотиками. Своей вины лётчик не признаёт. В тюрьме состояние его здоровья значительно ухудшилось.

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