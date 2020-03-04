Ростов-на-Дону, , 13:12 — REGNUM В Ростовской области под наблюдением специалистов из-за угрозы распространения коронавируса находятся четыре гражданина Китая. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Случаев подозрения на заболеваний новой коронавирусной инфекций в Ростовской области не зарегистрировано, также не зарегистрировано больных инфекцией, вызванной новым коронавирусом», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в настоящее время под медицинским контролем на Дону находятся 46 человек, прибывшие из Ирана, Южной Кореи, Италии и Китая. Один из них госпитализирован в изолятор.

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