Стокгольм, , 13:18 — REGNUM Согласно данным последнего исследования Евростата, статистического бюро ЕС, граждане, родившиеся в странах, не входящих в состав Евросоюза, и переехавшие жить в Швецию, с высокой долей вероятности могут оказаться в нищете. Об этом 3 марта сообщило шведское издание SverigesRadio.

По опубликованной статистике, Швеция входит в число стран, где для граждан, родившихся за пределами ЕС,наблюдается самый высокий риск оказаться за чертой бедности. Единственной страной, в которой эта вероятность выше, стала Греция.

Органами власти ЕС была установлена граница «относительной бедности»,которая соответствует 60% от медианного дохода в каждой из стран ЕС. Таким образом, в Швеции человек, совокупный доход которого составляет €1277 в месяц, считается проживающим в относительной бедности.

Согласно данным Евростата, в Швеции вероятность оказаться за чертой «относительной бедности» для людей, родившихся за пределами ЕС, составляет 56%, в то время как для граждан, родившихся в Швеции, этот показатель соответствует 14%.

Профессор социологии и заместитель ректора Университета Мальмё Тапио Салонен объяснил такое положение дел тем, что граждане, родившиеся за пределами ЕС, зачастую очень слабо интегрированы в рынок труда Швеции. Он также отметил, что доход граждан, живущих преимущественно за счет различных социальных пособий, падает, так как увеличение размеров социальных выплат не соответствует скорости повышения цен на рынке.