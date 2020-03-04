Барнаул, , 13:06 — REGNUM Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых считает актуальными рассматриваемые Госдумой поправки, согласно которым продажа алкоголя в кафе и ресторанах, расположенных в жилых многоквартирных домах, будет ограничена. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM она отметила:

« Проблемы жителей, вытекающие из размещения в многоквартирных домах точек розлива пива, актуальны. Есть жалобы. Посетители этих баров создают неблагоприятный фон для дворов, и сейчас собственники жилья зачастую оказываются бессильны в вопросах возвращения спокойного сна, соблюдения норм содержания придомовой территории и благоприятной эстетической картины двора. Знаю об этом не понаслышке. В летний период ко мне периодически поступают жалобы жильцов». Оксана Молодых Проблемы жителей, вытекающие из размещения в многоквартирных домах точек розлива пива, актуальны. Есть жалобы. Посетители этих баров создают неблагоприятный фон для дворов, и сейчас собственники жилья зачастую оказываются бессильны в вопросах возвращения спокойного сна, соблюдения норм содержания придомовой территории и благоприятной эстетической картины двора. Знаю об этом не понаслышке. В летний период ко мне периодически поступают жалобы жильцов».

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно законопроекту, который осенью 2019 года уже прошёл первое чтение в Госдуме, речь идёт о запрете продажи спиртного в расположенных на первых этажах жилых домов барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м.

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