Гётеборг, Швеция, , 13:03 — REGNUM 4 марта в районе Гётеборга, расположенном на юге Швеции, были подтверждены два новых случая заражения коронавирусом 2019-nCoV. В настоящий момент количество инфицированных составляет 32 человека. Об этом 4 марта сообщило шведское издание Sveriges Radio.

По информации журналистов издания, один из двух заболевших был инфицирован на территории Ирана, симптомы болезни проявились только после его прилета домой в Швецию. Другой пациент подвергся заражению во время своего пребывания в Северной Италии.

Таким образом, на данный момент все зараженные, находящиеся в Швеции, были инфицированы за пределами страны во время заграничных поездок или контактов с больными иностранцами.

«Оба пациента были помещены, в соответствии с нашими рабочими инструкциями, в инфекционное отделение для снятия необходимых проб. У обоих наблюдается слабая форма заболевания», — заявил врач-инфекционист больницы Вестра-Гёталанда Вестра Томас Уолберг.