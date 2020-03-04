Берлин, , 12:53 — REGNUM За сутки количество заразившихся коронавирусом нового типа COVID-19 в Германии увеличилось на 44 и достигло 240 человек. Об этом 4 марта сообщили в научно-исследовательском институте имени Роберта Коха (RKI).

Отмечается, что самое большое число заразившихся выявлено в западной федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия — 111 носителей коронавируса. Всего же случаи заражения COVID-19 зарегистрированы в 15 землях из 16.

В RKI подчеркнули, что риск заражения новым вирусом остается умеренным. По словам представителей НИИ, цепочки передачи вируса в Германии в большинстве случаев можно отследить.

Напомним, на 4 марта, согласно данным лабораторных тестов на коронавирус, в Индии заражены коронавирусом 28 человек.

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