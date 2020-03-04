Найроби, , 12:57 — REGNUM Жители Кении рискуют быть оштрафованными на сумму до 50 000 долларов США или быть приговоренными к двум годам тюремного заключения за публикацию или распространение поддельных новостей о вспышке коронавируса. Об этом передает ВВС Swahili.

По информации журналистов телерадиокомпании, в настоящий момент в стране нет подтвержденных случаев вируса. Однако на прошлой неделе судья Верховного суда Кении временно приостановил все прямые рейсы из Китая в ответ на «чрезмерную» общественную обеспокоенность в связи с распространением вируса.

Как сообщают чиновники, в правительство также усилили мониторинг социальных сетей и других цифровых платформ для проверки распространения дезинформации о коронавирусе.

Официальный представитель правительства Кении Сайрус Огуна заявил, что детективы из подразделения по киберпреступности анализируют контент, размещенный в интернете, для расследования, ареста и судебного преследования виновных.

Напомним, что закон Кении о неправомерном использовании компьютеров и киберпреступности предусматривает уголовную ответственность за распространение ложной, вводящей в заблуждение или вымышленной информации и предусматривает штраф в размере 5 млн кенийских шиллингов (50 000 долларов США) или тюремное заключение на срок не более двух лет или оба наказания сразу.

По словам репортеров, страна столкнулась со случаями ложных предупреждений о коронавирусе в социальных сетях. В понедельник, 2 марта, общественный резонанс вызвало распространение четырехминутного видеоклипа, в соответствии с которым создавалось ложное впечатление, что правительство подтвердило случаи коронавируса в стране.

Позже в министерстве здравоохранения Кении сообщили, что утечка информации произошла в ходе учений, проведенных на выходных.