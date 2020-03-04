Токио, , 12:46 — REGNUM В Японии достаточно запасов туалетной бумаги, поэтому не нужно поддаваться ажиотажу и массово скупать этот товар в магазинах. С таким призывом к населению страны обратились местные власти, сообщает телерадиокомпания NHK.

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Министр экономики, торговли и промышленности Хироси Кадзияма опроверг наличие реального дефицита туалетной бумаги в стране, заявив, что 98% этого товара производится внутри Японии, а полки магазинов оказались пусты из-за перекупки и несвоевременных поставок с заводов.

«Мы хотим, чтобы люди делали покупки спокойно, а не были введены в заблуждение дезинформацией», — подчеркнул Кадзияма.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в японском сегменте интернета появилась дезинформация о том, что якобы туалетную бумагу и медицинские маски производят из одного материала, которым японская промышленность обеспечена не в полной мере и закупает у третьих стран. Это вызвало ажиотажный спрос на этот товар.

В свою очередь премьер-министр Японии Синдзо Абэ опроверг слухи о нехватке туалетной бумаги и призвал граждан страны прекратить массово скупать её.

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