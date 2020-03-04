Киев, , 12:42 — REGNUM Акция протеста в Черновцах, где зафиксирован первый на Украине случай коронавируса, вызывает большую настороженность. Об этом заявил замглавы украинского минздрава Виктор Ляшко в эфире «Обозреватель.ТВ».

Он отметил, что ни у кого из тех, кто контактировал с больным, не проявились симптомы заболевания. За этими людьми наблюдают медики, им рекомендована самоизоляция.

«Большую настороженность вызывает поведение людей, местных жителей. Это недопустимо в XXIвеке», — заявил Ляшко.

Он добавил, что коронавирус, как любая инфекция, может распространяться, это и происходит в других странах. Однако в Италии или Греции не наблюдается протестов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Черновцах местного жителя госпитализировали с коронавирусом. Из-за стихийного митинга, возникшего возле его дома, жену больного увезли на скорой.

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