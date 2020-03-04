Нур-Султан, , 12:21 — REGNUM Государственные служащие в Казахстане будут отдыхать 9 марта за 8 марта, которое совпадает с воскресеньем. Об этом 4 марта заявил заместитель директора департамента государственной службы Думан Абилев на брифинге.

По его словам, сегодня перенос праздничных дней только прорабатывается. Нововведения вступят в силу только после внесения изменения в законодательство, отметил Абилев.

Напомним, 3 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству республики и администрации президента пересмотреть выходные дни для государственных служащих.

Глава государства сказал, что если праздничный день выпадает на выходной — субботу или воскресенье, а следующий день (понедельник) объявляется не рабочим, то для госслужащих этот день должен быть рабочим.