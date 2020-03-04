Тбилиси, , 12:27 — REGNUM В Грузии будут оплачены рабочие часы тем, кто вынужден пропускать работу из-за нахождения на карантине или в самоизоляции в связи с мерами предосторожности по нераспространению коронавируса COVID-19. Об этом 4 марта журналистам рассказала глава управления политики здравоохранения Екатерина Адамия, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"В наших нормативных документах предусмотрено изменение, которое предусматривает выдачу на основании справки, выданной министерством, документа, имеющего одинаковую юридическую силу с больничным листом, на основании чего у них будет полная возможность возмещения пропущенных дней и для работодателей это будет основанием для выдачи зарплаты», — сказала Адамия.

Она также сообщила, что по последним данным, на карантине в Грузии находится 97 человек и еще 92 — на самоизоляции.

Стоит отметить, что в Грузии принимаются меры по изоляции на 14 суток тех, кто прибывает из стран, где наблюдается вспышка коронавируса, а также тек, кто контактировал с заболевшими. Ранее в Грузии были выявлены трое инфицированных новой болезнью.

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