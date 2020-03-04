Нью-Дели, , 12:14 — REGNUM Лабораторные тесты на коронавирус, проведённые в Индии, оказались положительными у 28 человек. Об этом в среду сообщает газета The Times of India.

По информации журналистов издания, инфицированными коронавирусом оказались 16 итальянских туристов и их водитель, которые прибыли в Индию. Ещё один случай зафиксирован в Нью-Дели, шесть заболевших выявлены в городе Агра, один случай зафиксирован в штате Телангана, и ещё три — в индийском штате Керала.

Ранее из-за коронавируса в Южной Корее был отменён международный музыкальный фестиваль Tongyeong International Music Festival.

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