Екатеринбург, , 12:13 — REGNUM В Екатеринбурге заканчивается сбор гуманитарной помощи для Гуанчжоу (КНР). Об этом заявил координатор Красного Креста по Свердловской области Дмитрий Вершинин.

Как сообщает издание «Новый день», было собрано 300 кг груза. Принимались не только медицинские маски и средства гигиены, но и финансовые средства. Всего свои пожертвования оставили около 800 физических и юридических лиц.

Помощь для Гуанчжоу (города-побратима Екатеринбурга) может быть отправлена в виде сборного груза, считает Вершинин. Организация не будет нарушать недавно введённый российским правительством РФ временный запрет на вывоз из России отдельных видов продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге наблюдаются проблемы с покупкой медицинских масок. Во многих аптеках города их нет в продаже.

Также добавим, что правительство России уже запретило вывоз масок за рубеж.

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