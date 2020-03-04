Нур-Султан, , 11:50 — REGNUM Министерство иностранных дел Казахстана опровергло сообщение о гражданине республики, который якобы заразила короанвирусом в Южной Корее. Об этом 4 марта заявил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров на брифинге.

По его словам, посольство Казахстана в Южной Корее перепроверило информацию СМИ, которые сообщили о заражении нелегала из Казахстана.

Представитель МИД отметил, что посольство связалось и с гражданином Казахстана и с полицией. Выяснилось, что мужчина вообще не сдавал анализы на коронавирус.

В корейской полиции сказали, что уроженец Казахстана посетил столовую, в которой находился больной коронавирусом. Поэтому мужчине необходимо пройти тест, сказал Смадияров.

Отметим, в Южной Корее находится около 36 тыс. граждан Казахстана, в том числе 12 тыс. — нелегально.