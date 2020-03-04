Женева, Швейцария, , 11:45 — REGNUM Для борьбы с распространением коронавируса COVID-2019 ежемесячно требуется 89 млн медицинских масок. Кроме того, каждый месяц необходимо и 76 млн смотровых перчаток и 1,6 млн защитных очков. Об этом во время брифинга заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

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По его словам, организация уже отправила в 27 стран 27 млн комплектов средств индивидуальной защиты, однако их запасы быстро истощаются. Глава ВОЗ подчеркнул, что организация разработала специальные рекомендации для того, чтобы рационализировать использование средств индивидуальной защиты.

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Гебрейесус отметил, что на фоне нынешней ситуации в распространением коронавируса нового типа цены на хирургические маски выросли в шесть раз, респираторы — более чем в три раза, а медицинские халаты — в два раза. При этом поставки этих медицинских изделий могут затягиваться на месяцы.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным ВОЗ, за прошедшие сутки, 3 марта, в Китае зарегистрировано 129 новых случаях заболевания, что является самым низким показателем с 20 января 2020 года.

За пределами Китая было зарегистрировано 1848 случаев заболевания в 48 странах. 80% этих случаев приходится всего три страны: Республику Корея, Исламскую Республику Иран и Италию. 122 страны не сообщили о каких-либо случаях заболевания.