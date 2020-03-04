Сеул, , 11:44 — REGNUM По состоянию на 16:00 по местному времени 4 марта в Южной Корее зафиксировали 293 новых случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает Yonhap News.

Таким образом, общее число заражённых коронавирусом в стране увеличилось до 5 621 человека.

Отмечается, что число заражённых в городе Тэгу увеличилось до 4006 человек, в провинции Кёнсан-Пукто — до 774 человек, в провинции Кёнгидо — до 101 человека, в Сеуле — до 99 человек, в Пусане — до 93 человек, в провинции Чхунчхон-Намдо — до 82 человек, в провинции Кёнсан-Намдо — до 65 человек, в Ульсане — до 23 человек, в провинции Канвондо — до 21 человека, в Кванджу — до 13 человек, в Тэджоне — до 15 человек, в провинции Чхунчхон-Пукто — до 11 человек, в Инчхоне — до 9 человек.

В провинции Чолла-Пукто число заражённых остаётся на уровне семи человек, в провинции Чолла-Намдо — пяти человек, на острове Чеджу — трех человек, в Сэджоне — один человек.

Общее число смертей увеличилось до 33 случаев, а число людей, выписанных из больницы — до сорока одного.

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