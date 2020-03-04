Аккра, , 11:46 — REGNUM Около половины молодых людей по всей Африке заявили, что если бы им дали 100 долларов США, они бы использовали их для начала бизнеса. Об этом сообщает 4 марта CNBC.

Это намерение выявлено в исследовании Фонда Ичиковица, где более трех четвертей из 4200 опрошенных молодых людей заявили, что хотели бы начать новый бизнес в ближайшие пять лет.

Около 17% опрошенных заявили, что хотели бы сделать это в секторе розничной торговли, в то время как 10% респондентов предпочли бы начать бизнес в области технологий или сельского хозяйства.

Более половины опрошенных заявили, что самым большим препятствием для открытия собственного бизнеса является отсутствие доступа к капиталу. Государственное регулирование и коррупция также были названы камнем преткновения для начинающих предпринимателей Африки. При этом Патрик Авуа, который основал Университет Ашехи в Гане в 2002 году, говорит, что африканские бизнесмены просят у университета выпускников, которые «этичны» и имеют «предпринимательский подход».