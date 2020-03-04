Сеул, , 11:41 — REGNUM В Южной Корее отменили международный музыкальный фестиваль Tongyeong International Music Festival из-за коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, организаторы фестивали приняли решение отменить международное событие в связи с повышением уровня эпидемиологической угрозы до самого наивысшего, четвертого («красного»).

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Известно, что ежегодный музыкальный фестиваль Tongyeong International Music Festival должен был пройти в городе Тхонён провинции Кёнсан-Намдо с 27 марта по 5 апреля. В текущем году в фестивале планировали принять участие 363 музыканта из 23 стран мира.

Отмечается, что выступления театра Балета Бориса Эйфмана, запланированные на 13−17 мая, также отменены. Данное решение было принято в связи с рекомендациями правительства РФ о воздержании от поездок в Южную Корею.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Южной Корее выявили 516 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заражённых увеличилось до 5 328 человек.