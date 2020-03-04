Барнаул, , 08:53 — REGNUM Доработанный Госдумой законопроект, ограничивающий продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах, прокомментировал кандидат медицинских наук, депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он отметил, что идеальным вариантом будет полный запрет торговли алкоголем в жилых домах и на прилегающих к ним территориях.

«Конечно, это приведет к ликвидации множества предприятий и потере рабочих мест, но и тут утверждения владельцев алкобизнеса о возможных экономических потерях выглядят не бесспорными», — пояснил эксперт.

Павел Шумихин полагает, что России не нужны такого рода предпринимательство и конкуренция.

«Это торговля не просто спиртным, а смертью и несчастьем. Торговля спиртным не может быть оправдана денежными поступлениями в бюджет. Это самая настоящая угроза национальной безопасности, речь может идти только о потерях страны из-за торговли спиртным и даже о выживании государства. Ведь по причине алкоголизма в нашей стране ежегодно умирает, по некоторым оценкам, до 500—600 тысяч человек», — напомнил Павел Шумихин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы вернулись к рассмотрению поправок в законопроект, который ограничивает продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах. В первом чтении документ был принят осенью 2019 года. Речь идёт о запрете продажи спиртного в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м.

Читайте также: «Нужен полный запрет»: о новых ограничениях на продажу спиртного