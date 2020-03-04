Москва, , 07:32 — REGNUM Проблемы, обозначенные сельской интеллигенцией на ежегодной встрече в Совете Федерации, послужили поводом для жёстких высказываний со стороны спикера Валентины Матвиенко. Как сообщает «Парламентская газета», показательный пример в ходе встречи привёл главный врач «ЦРБ Немецкого национального района» (Алтайский край) Михаил Беккер.

По его словам, в его больницу люди не могут добраться на общественном транспорте, таких маршрутов попросту нет.

«Это безобразие, есть хорошие больницы, хорошие врачи, а люди не могут до них добраться», — заявила Валентина Матвиенко.

Когда заговорили о том, что затормозить отъезд молодых людей из сёл поможет госпрограмма устранения цифрового неравенства (речь идёт о возможности подключить к интернету пункты с населением от 250 до 500 человек), Матвиенко указала: подключение к интернету не повысит привлекательность жизни на селе, если не устранены явные социальные изъяны.

«Если в деревне стоят перекошенные здания, если условий для нормальной жизни нет, о каком интернете здесь можно говорить? Руки отбить тем чиновникам, которые не видят или не хотят видеть, что сначала надо привести это всё в порядок, а уж потом интернет проводить», — заявила спикер.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае, почти половина населения которого проживает в сельской местности, медицинская помощь с каждым годом становится всё менее доступной. Руководствуясь соображениями нерентабельности чиновники закрыли десятки больниц. Многим сельчанам приходится ездить к докторам за сотни километров.

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