Кемерово, , 06:05 — REGNUM Кемеровская область оказалась в числе лидеров по уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций в Сибирском федеральном округе за 2019 год. Таковы данные Новосибирскстата.

За период с января по декабрь 2019 года среднемесячная зарплата в регионе составила 41 684 рубля (по Сибири — 40 880 рублей). Это четвёртое место после Красноярского края — 49 623 руб., Иркутской области — 45 875 руб. и Томской области — 43 718 руб.

Выше зарплата в регионе у тех, кто занят добычей полезных ископаемых — 61 927 рублей. Меньше всех у тех, чья работа связана с деятельностью гостиниц и предприятий общественного питания — 21 597,3 рублей.

Более высокий уровень зарплаты в Красноярском крае, Иркутской, Томской и Кемеровской областях региональный орган статистики объясняет особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента.

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